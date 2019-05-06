Братия Святогорской лавры приглашает всех желающих присоединиться к крестному ходу в честь Дня Победы и заупокойному богослужению по павшим воинам.

Фото: УПЦ

9 мая, в День Победы во Второй мировой войне состоится крестный ход из Свято-Успенской Святогорской лавры в центр города Святогорска на «Холм Славы», где будет отслужена панихида по почившим воинам, сообщает сайт обители.

По окончании Божественной литургии в Успенском соборе Святогорской лавры торжественный крестный ход с молитвенным пением, с хоругвями и фотографиями почивших воинов-участников Второй мировой войны направится из обители в центр Святогорска — к Святогорскому «Холму Славы».

На этом месте находится мемориальный комплекс, посвящённый всем пострадавшим в 1941–1945 гг. — одна из пяти братских могил Святогорска.

В День Победы на «Холме Славы» традиционно служится панихида с поминовением погибших воинов и усопших ветеранов.