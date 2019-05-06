также в разделеСтолица
В Киеве женщина избила патрульную 11
В Киеве мужчина открыл стрельбу по людям 26
В полицию Киева за месяц граждане добровольно передали около 500 единиц оружия 13
Сегодня в работе киевского метрополитена возможны изменения 24
Полиция Киева ожидает на марше «бессмертного полка» 5 тысяч человек 41
В Киеве построят центр защиты животных с ветлечебницей и отелем 12
Киевский чиновник заставил коммунальщиков сделать ремонт в своей квартире 33
При тушении пожара в киевском коллекторе нашли тела двух мужчин 15
Мужчину, угрожавшего на Пасху взорвать все церкви и синагоги, поместили в спецмедучреждение 13
В апреле температура в Киеве была почти на 2 градуса выше нормы 11
В Киеве самосвал насмерть сбил велосипедиста 28
В Киеве внедорожник врезался в авто полиции, пострадал правоохранитель 32
В Киеве мужчина ударил полицейского ножом в грудь 87
Активист: В Киеве пилят деревья под застройку в Протасовом Яру 170
В Киеве мужчина угрожал на Пасху взорвать все церкви и синагоги 27
В Киеве мужчина подорвал себя гранатой 216
В Киеве на Майдане заработали музыкальные фонтаны 21
В пасхальную ночь в Киеве продлят работу общественного транспорта 37

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность организованной международной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входили граждане Украины и жители одной из стран Ближнего Востока, изготавливала наркотики. «Производство» злоумышленники наладили по местам своего проживания. Готовый «товар» участники группировки сбывали на территории столицы, а также Киевской, Черкасской и Кировоградской областей.

По информации спецслужбы, деньги, полученные от реализации наркотиков, злоумышленники направляли на обеспечение противоправной деятельности представителей одной из террористических организаций Ближнего Востока. Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли в помещениях злоумышленников шестьдесят пять килограммов каннабиса, пятнадцать килограммов семян конопли и психотропные вещества, которые направлены на экспертизу. Также обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие, банковские карточки, на которые осуществлялись расчеты за сбыт наркотиков, деньги, полученные от незаконной деятельности, и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправные действия.

Сейчас одиннадцати злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других участников группы. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следователями Соломенского УП ГУ НП в Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1480 грн.
11
Теги