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Жовтневый районный суд Запорожья продлил до 14 июня содержание в Запорожском следственном изоляторе для трех молодых людей, которых подозревают в поджогах храмов УПЦ в Запорожье.

Фото: 1news.zp.ua

Об этом сообщает «Первый запорожский» со ссылкой на реестр судебных решений.

Речь идет о поджоге храма в честь Иоанна Богослова на улице Товарищеской. Данный храм относится к УПЦ. Его поджог был осуществлен 16 февраля этого года, после серии аналогичных актов вандализма в храме-часовне святой равноапостольной княгини Ольги на бульваре Шевченко и небольшого храма УПЦ в Шевченковском районе города.

Правоохранители тогда заявили, что на месте преступления задержали подозреваемого организатора и двух исполнителей поджога. Изначально суд определил им меру пресечения в виде содержания под стражей, а позже следствие попросило продлить срок досудебного расследования для подготовки всех материалов в суд.

Защитники подозреваемых просили избрать более мягкое наказание, как минимум в виде круглосуточного домашнего ареста, из-за отсутствия обоснованных рисков.
ForUm

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