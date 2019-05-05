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Папа Римский пригласил епископат Украинской Греко-Католической Церкви в Рим. Двухдневная встреча состоится 5 и 6 июля, сообщает Vatican News.

Отмечается, что Папа Римский Франциск решил пригласить 5 и 6 июля 2019 года в Рим Верховного Архиепископа, членов Постоянного Синода и митрополитов Украинской Греко-Католической Церкви.

Во встрече также примут участие руководители Дикастерий Римской Курии, занимающих вопросами, которые касаются страны.

«Этой встречей Святейший Отец желает выразить свою близость Украинской Греко-Католической Церкви, который осуществляет пастырское служение как на родине, так и в разных местах мира», - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча станет очередной возможностью для углубления сведений о жизни и потребностях Украины с целью определить способы, которыми Греко-Католическая Церковь, может все эффективнее посвятить себя проповедованию Евангелия, сделать взнос в поддержку страдающих и содействия миру.
ForUm

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