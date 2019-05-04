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В Ровно полиция расследует поджог автомобиля «Toyota RAV4».

Сообщение о том, что на улице Летняя горит внедорожник поступило в полицию около часа ночи от сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, проинформировал отдел коммуникации полиции Ровенской области.

«Следственно-оперативная группа на месте события установила, что автомобиль «Toyota RAV4» принадлежит частному предприятию, а арендует его 44-летний житель Ровно, секретарь Ровенского горсовета», - отмечается в сообщении.

Автомобиль был припаркован на проезжей части, возле частного дома, где проживает секретарь горсовета.

Спасатели потушили пожар, но автомобиль практически полностью уничтожен огнем.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).
ForUm

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