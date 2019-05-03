Настоятель Свято-Преображенского храма УПЦ села Четвертня священник Серафим Симонович опроверг информацию о том, что в столкновении жителей деревни ночью 1 мая на храмовой территории якобы кого-то избил священнослужитель.

Фото: УПЦ

Как сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ, 29 апреля община УПЦ в Четвертне провела приходские собрания и решила не переходить в ПЦУ. Днем позже активисты ПЦУ провели свое собрание в местном клубе и впоследствии заявили, что на нем проголосовали сначала 240, потом 248 и наконец – 257 жителей села. Это, по их мнению, отвечает требованиям закона о переходах религиозных общин, где сторонников перехода должно быть 2/3.

«Протокола еще никто из нас не видел», – говорит настоятель отец Серафим.

В итоге и вовсе оказалось, что активисты подделали данные о переходе в ПЦУ. Настоятель храма добавил, что община УПЦ ожидает, что на этих выходных против нее снова будут применены провокации со стороны активистов ПЦУ.

«В ночь на 1 мая люди случайно заметили, как один из инициаторов «перехода» для чего-то едет в направлении храма. По словам священнослужителя, узнав об этом, он сообщил своим прихожанам, которые также прибыли на церковную территорию. Там они увидели двух сторонников ПЦУ, которые, очевидно, намеревались попасть внутрь храма. Когда их остановили, они начали агрессивно вести себя с односельчанами, и поэтому и случилась потасовка. Верующие УПЦ сразу вызвали на место инцидента полицию; правоохранители составили протокол об этом событии и оставили деревню», – пишет пресс-служба Волынской епархии.

На следующий день в ряде СМИ появились сообщения о якобы нападении верующих на сторонников ПЦУ. Кроме того, сообщалось, будто священник УПЦ избил человека во время столкновений.

«Отец Богдан приехал вместе со мной на место происшествия, но то, что он якобы кого-то бил, это откровенная чушь и поэтому есть свидетели», – прокомментировал отец Серафим.

Как рассказал в комментарии пресс-службе Волынской епархии УПЦ местный прихожанин Петр, двое неизвестных были вооружены битами и сидели под храмом.

«Один из этих двух человек начал бить другого прихожанина, который прибыл вместе со мной. В конце сбежались люди, и тех двух мужчин пришлось усмирять. Впоследствии прибыла полиция и все успокоились», – рассказал он.

Поэтому, по его словам, агрессию проявили именно активисты перехода в ПЦУ.