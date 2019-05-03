Религиозная община УПЦ волынского города Берестечко встретила Пасху в новой часовне, которую построила за три месяца вместо захваченного сторонниками ПЦУ храма.

Фото: УПЦ

1 мая руководитель пресс-службы Волынской епархии протоиерей Олег Точинский опубликовал на своей странице в Facebook фотоотчет празднования Пасхи прихожанами захваченного ПЦУ Свято-Троицкого собора.

Настоятель и верующие построили небольшой храм во дворе частного дома священника в соседнем с Берестечком селе Старики. Там они и отпраздновали Светлое Христово Воскресение.

«Вот так встречали Пасху Христову в городе Берестечко. Несколько месяцев назад, как помните, храм захватили сторонники УПЦ КП / ПЦУ, срезав замок с дверей Свято-Троицкого собора бензопилой», – пишет священнослужитель.

Как сообщалось ранее, собор УПЦ в Берестечке был взломан сторонниками «перехода в ПЦУ» 5 февраля 2019 года. Первой в здание вошла глава местного горсовета.