Множество верующих собрались вчера утром, в Светлый четверг, на праздничную Божественную литургию в Никольский собор столичного Покровского женского монастыря, чтобы почтить память святой основательницы обители.

Фото: УПЦ

Богослужение возглавил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, сообщает «Фома в Украине».



После чтения Евангелия владыка Павел обратился ко всем молящимся со словом проповеди, в котором рассказал о жизненном подвиге преподобной Анастасии Киевской, «которая была из царского рода, но посвятила себя на служение Богу и тем, кто находился рядом с ней».

Также он рассказал о чудесах, которые совершались и совершаются по молитвенному предстательству матушки-великой (как называют её сёстры Покровской обители).

Во время богослужения были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.