Цель проекта – объединить людей, любящих Христа, для совместного Его прославления в поэзии, чтобы передать важность Пасхального дня, его необычайную силу и энергетику.

Фото: УПЦ

В дни Светлого Христова Воскресения Ровенская епархия УПЦ запустила видеопроект «Пасхальные чтения», первыми участниками которого стали воспитанники воскресных школ, семьи священнослужителей и просто активные прихожане. Об этом сообщается на странице в Фейсбук Рівне. Голос Церкви.

Участники проекта читают стихи о Пасхе и о тех удивительных эмоциях, которые присущи этому великому празднику.

Присоединиться к проекту могут все желающие – как целые православные приходы, так и отдельные верующие. Для этого необходимо продекламировать стихи на камеру и разместить видеоролик в социальной сети с хештегом #ВеликодніЧитання.

На данный момент в «Пасхальных чтениях» приняли участие около 50 человек, но организаторы надеются, что в дальнейшем к проекту, который продлится до Вознесения Христова, присоединится гораздо больше людей.