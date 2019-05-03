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Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по национальной обороне и безопасности Иван Апаршин заявил, что возвращение Донбасса под контроль Украины может занять пять лет.

Такое мнение он высказал в интервью «Апострофу».

«Относительно возвращения Крыма и Донбасса. Если на сегодняшний день Донбасс – это перспектива на пять лет, то территория Крыма – это перспектива более отдаленная», - сказал Апаршин.

При этом он заявил, что не видит сегодня возможности вернуть украинские территории военным путем.

«Я могу спланировать войсковую операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров. Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения войсковой операции. Потери будут огромными. На сегодняшний день это уже упущенный шанс 2014 года», - заявил советник Зеленского.

Кроме того, по его слова, в случае начала такой операции от Украины отвернуться международные партнеры, которые сейчас ее поддерживают.

 «Но как же все-таки обеспечить возвращение этих территорий? Я же понимаю, что поехать сегодня в Москву и договариваться напрямую с президентом Владимиром Путиным – это абсолютно проигрышная ситуация... Я бы сделал все для того, чтобы все-таки Соединенные Штаты были вовлечены в этот процесс. Это позиция мощного игрока, к которому прислушиваются. Мне очень близка позиция Великобритании. Я бы все же начал переговоры относительно миротворческих сил, по поводу их выхода на границу между Украиной и Россией», - отметил он.
ForUm

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