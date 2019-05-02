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В ночь на 2 мая в Хмельницкой области вблизи Каменец-Подольского произошел пожар в локомотиве поезда сообщением Черновцы-Киев, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.  

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» в 00:10.

К месту происшествия немедленно выехали спасатели 5 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место пожара установлено, горит моторный отсек локомотива на площади 15 кв.м. 16 вагонов с пассажирами отцепил машинист, который и сообщил о пожаре.

Благодаря умелым и слаженным действиям личного состава пожарно-спасательного подразделения пожар удалось ликвидировать в тех размерах, которые он приобрел на момент прибытия подразделения. Пожар был локализован в 00:30 и ликвидирован в 00:33.

Причина пожара устанавливается. Несчастных случаев на пожаре не было.
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