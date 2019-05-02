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Госсекретарь США Майк Помпео проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель во время визита в Европу 5-9 мая и обсудит ситуацию в Украине. Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США, сообщает УНИАН.

Встреча пройдет 7 мая в Берлине.

«7 мая Помпео прибудет в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом для обсуждения тем взаимной обеспокоенности, таких как Украина, Россия, Китай, Сирия, Западные Балканы», - сказано в сообщении.

 
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