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У пропускной плотины в городе Барановка на реке Случь со стороны пгт Першотравенск зафиксирована массовая гибель живых водных ресурсов, в частности: сом, лещ, карп, плотва, окунь и др., сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

«Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа совместно с работниками рыбоохранного патруля, Госпродпотребслужбы, Национальной полиции, представителями органов местного самоуправления и органов власти проводятся мероприятия по спасению рыбы, установлению причин ее гибели и устранения негативных последствий», - говорится в сообщении.

Были отобраны пробы воды из реки Случь в месте гибели рыбы и изъяты для исследования образцы погибшей рыбы.

Как сообщает Минприроды, по предварительным оценкам, размеры убытков, причиненных государству в результате гибели рыбы и части других экоресурсов, оцениваются в 14 млн гривен.

Напомним, жители Житомирщины и Хмельницкой уже два года страдают от промышленных сбросов в местные реки. За это время неоднократно была зафиксирована массовая гибель рыбы и раков. Причиной загрязнения водоемов называют Понинковскую картонно-бумажную фабрику, которая работает в Хмельницкой области и осуществляет промышленные сбросы в водоемы.

Минприроды пыталось через суд лишить предприятие разрешений на специальное водопользование, однако Волынский окружной административный суд отказал министерству, не видя необходимости лишать предприятие разрешений на сбросы. Минприроды в дальнейшем отстаивает свою позицию в судах.

 
ForUm

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