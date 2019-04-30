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Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 29 апреля совершил богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Фото: УПЦ

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, за богослужением также молились наместник обители митрополит Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, архиереи Украинской Православной Церкви, духовенство монастыря, насельницы монастырей Киева, сестры милосердия и многочисленная паства.

После праздничной вечерни, от имени архиереев, клира и мирян, Предстоятеля с праздником Светлого Христова Воскресения поздравил наместник обители митрополит Павел.

Его Блаженство поблагодарил владыку за слова поздравления и обратился к пастве со словом наставления.

«Праздник Пасхи Христовой — это праздник радости. Через Воскресение Христово мы получаем благодать Пресвятого Духа, которая укрепляет человека, помогает ему достойно проводить свою земную жизнь и переносить беспечально, то есть без внутренних потрясений, все испытания, которые мы встречаем на земном пути. И тот, кто верит в Христа, кто подчиняет себя Христу — не только верит, но и вверяет себя Христу, — для того скорби не являются трагедией. Для него скорби просто еще один шанс, еще одна возможность стать лучше, стать более смиренным и наполниться большей любви», — в частности сказал Предстоятель.

Напоследок Блаженнейший поблагодарил архиереев за их пастырские труды и помощь, и пожелал присутствующим благодати Божией для достижения вечной жизни и еще раз поздравил всех со светлым праздником Пасхи Христовой.

После этого Архипастырь благословил каждого и подарил молодым прихожанам Лавры подарки. В это время хоры Киево-Печерской Лавры исполняли пасхальные песнопения для всех присутствующих.
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