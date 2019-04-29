Пустая могила Христа является важнейшим свидетельством в истории человечества о победе жизни над смертью, подчеркивает епископ Виктор.

Фото: Епископ Виктор / Фейсбук

Епископ Виктор (Коцаба) опубликовал пасхальную проповедь на страницах интернет-издания «Корреспондент».

«Даже если бы Христос ничего не сделал и не сказал, никого не исцелил и не накормил, а только вышел из Гроба, то есть воскрес из мертвых, то этого было бы достаточно для церковной проповеди», – отметил иерарх.

По его словам, «за время своей земной жизни Господь наш Иисус Христос совершил бесчисленное количество чудес. Он исцелял больных, возвращал зрение слепым, изгонял бесов из одержимых, давал возможность слышать и говорить глухонемым, наконец, возвращал к жизни умерших. Христос укрощал бури, ходил по водам, кормил тысячи людей пятью хлебами и превращал воду в вино. Слова и наставления, которые в свое время сказал Господь, повлияли на развитие культуры, искусства и науки, коренным образом изменили жизнь миллиардов людей. Его учение - это образец справедливости и милосердия, честности и справедливости».

«Однако, для христиан не это главное. Даже Христос ничего подобного не сделал и не сказал, никого не исцелил и не накормил, а только вышел из Гроба, то есть воскрес из мертвых, то этого было бы достаточно для церковной проповеди. В словах: Христос Воскресе! Воистину Воскресе! - коротко помещены все Евангелие, вся благая весть о нашем спасении», – сказал архиерей.

Он подчеркнул: «Пустая могила Христа является важнейшим свидетельством в истории человечества о победе жизни над смертью. И эта же пустая могила является первым Евангелием, которое полностью изменило сознание двенадцати апостолов, а затем и всей цивилизации».

«Сомневающийся, непостоянный ум все время ищет доказательств Воскресения. Так же, как во времена Христа фарисеи и книжники искали доказательств Его Божественности, подтверждений того, что Свои чудеса Он творит силой Божией, а не властью вельзевула. И как тогда Господь говорил, что иного доказательства, кроме того знамения, которое было дано через пророка Иону, Он не даст, так и сейчас именно это знамение является лучшим доказательством. Ведь, разве требует доказательства тот простой и неоспоримый факт, что победные слова «Христос Воскресе!» Звучат вот уже в 2000 лет и продолжать звучать до тех пор, пока последнее человеческое сердце не перестанет биться на земле? Разве требует доказательства искусство Баха, Микеланджело и Достоевского, которые творили свои шедевры, вдохновляясь известием о победе Христа над смертью? В конце концов, требует ли доказательства наша собственная убежденность в том, что ад разрушен, дьявол посрамлен и смерть уничтожена, зато Христом дарована жизнь вечная - не призрачное обещание, а радостная перспектива? Ответы, разумеется, очевидны», – добавил архиерей.

Он заключил: «Поэтому, поздравляя сегодня всех вас, уважаемые читатели, с праздником Светлого и Славного Христова Воскресения, хочу пожелать каждому апостольской ревности, святой мудрости и праведного мужества! А проповедь о том, что смерти уже не существует, пусть изменит не только нашу жизнь, но и жизнь всех, кто находится рядом с нами! Христос Воскрес! Воистину Воскрес Христос!».