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Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний поздравил украинцев с Пасхой и рассказал, что лучше всего в этот праздник - делиться добром со своими близкими и теми, кто в этом нуждается.

Фото: 112 Украина

Об этом владыка рассказал во время марафона «Пасха. Мы люди», который провел телеканал «112 Украина» в день Пасхи.

 «Пасха Христова – самый главный день церковного календаря. В этот день каждый человек чувствует проявление любви божьей к себе, и потому каждый из нас должен хотя бы частичку своей любви отдать Богу. Но свою любовь мы можем отдать через наших близких. Обязательно тех людей, которые нас окружают. Сегодня надо вспомнить своих родителей, тех людей, с которыми нас Господь встретил, тех людей, которые, возможно, в настоящее время не имеют того, что мы имеем. Когда мы говорим о вечности – она не абстрактная. Она имеет выражение в событиях нашей жизни», - пояснил митрополит.

Владыка объяснил, для чего Воскрес Христос.

«В этот пасхальный день, я, прежде всего, желаю всем ощущения пасхальной радости. Радости за то, что Господь настолько возлюбил нас, что отдал своего единородного сына, чтобы он распял наши грехи и воскрес. Но он воскрес не только для себя - он воскрес не только для нас. Каждый человек, который рождался и будет рождаться до скончания веков, будет жить именно в благодати этого великого подвига. Святые отцы говорят, что после воскресения из мертвых Христа Спасителя от человека вообще не зависит, хочет или не хочет он воскреснуть в вечную жизнь. Она воскреснет в силу того, что мы носим ту же природу, которую воскресил Христос Спаситель. Но от нас зависит, какие мы будем после воскресения. Будем жить в бессмертии с Христом и от этого испытывать радость и блаженство или наоборот. Да, мы воскреснем, но если мы отвернемся от Христа и не будем жить в мире, в покое или, наоборот, не дай Бог, воспитаем в себе агрессию, ненависть, злобу, гордыню, то мы от близости в инобытии с Христом будем чувствовать адские муки», - рассказал он.

Митрополит Антоний рассказал, из чего состоит христианское счастье.

«Я желаю, чтобы в этот день мы обязательно посетили тех людей, с которыми мы были знакомы. Возможно, оказать какую-то помощь тем, кто рядом с нами, но мы обычно не хотим их знать, видеть. Возможно, надо им просто позвонить. Своим родителям, которые живут где-то далеко, поздравить этим пасхальным приветствием "Христос воскрес", спросить, как они живут, возможно, чем-то надо помочь. И это будет та радость, которой мы поделимся и которая обязательно вернется к каждому из нас. Потому что дорогие христианские добродетели – они не просто сами по себе существуют, они передаются, как по цепочке. Сегодня мы получили – поделились, сегодня кто-то с нами поделился, и, таким образом, жизнь становится полноценной. Мы счастливы. Вообще христианское счастье именно в том, что мы можем помочь кому-то. И поэтому я желаю в этот пасхальный день обязательно вспомнить о всех наших ближних и дальних, о всех, кто нуждается в нашей помощи сегодня. Пусть пасхальная радость всех нас скрепляет, пусть пасхальная радость наполняет наши души и наши сердца и пусть наша жизнь будет всегда напоминать воскресшего из мертвых Христа Спасителя», - пожелал митрополит Антоний.
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