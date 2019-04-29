Новость о сожжённом авто «главреда газеты «Зори»» (некогда газеты Днепропетровского областного совета) Владимира Писоцкого облетела СМИ в субботу, 27 апреля. Некоторые горячие головы даже успели написать об очередном давлении на свободу слова в Украине. Однако ситуация оказалась сложнее. По мнению журналиста Александра Кононенко, таким образом от уголовной ответственности пытается уйти соратник одизного экс-регионала Олега Царева. Об этом говорится в статье «Соратник Олега Царева Владимир Писоцкий пытается уйти от уголовной ответственности», сообщает Власти.нет.

За что было жечь автомобиль «принципиальному журналисту» Писоцкому, если газета под его руководством – это набор джинсы в пользу областной власти и реклама сомнительных целителей? – задается вопросом Александр Коненко. Журналист допускает, что соратник Царева инсценировал поджег своего авто, чтобы избежать уголовной ответственности и подогреть недовольство украинской властью. Поскольку, судя по содержанию издания, ничего острого газета давно не публикует.

Все произошло в тот момент, когда правоохранители Днепра вплотную приблизились к завершению расследования по поводу захвата Владимиром Писоцким газеты областного совета. По данным следствия, чтобы возглавить газету, Писоцкий устроил настоящую травлю действующего на тот момент главреду Ксении Зайцевой – журналистке сожгли автомобиль, запугивали и угрожали.

Журналист Александр Кононенко приводит примеры деятельности Писоцкого в обойме Олега Царева, известного как украинофоб и настоящий диверсант. Царев до своего бегства успел поставить Писоцкого на должность директора оборонного завода в Броварах. Как результат – продукция шла на нужды российской армии, а оборудование просто демонтировалось. И это в 2014 году! Вот журналистское расследование на эту тему.

Писоцкий, вопреки всему, не сел за решетку, удачно десантировавшись в пресс-службу Днепропетровского областного совета. А оттуда, в 2016 году, начал захват газеты областного совета. И именно после незаконных поползновений Писоцкого, у главреда «Зори» Ксении Зайцевой сожгли авто.

В 2018 году газету областного совета фактически приватизировали. Эта сделка обошлась Писоцкому в… 23 тысячи гривен. Хотя формально у него есть «бизнес-партнеры», реально это зицпредседатели.

Фактически газета умерла со второй половины 2016 года, превратившись в рассадник джинсы и рекламы аферистов.

Многочисленные иски журналистов, а также смена власти в стране, мотивировали правоохранителей на борьбу с коррупцией. По делу о рейдерском захвате самое читаемой газеты Днепропетровской области снова начали расследование.

Ранее один из незаконно уволенных сотрудников газеты заявлял о своем твердом намерении идти до конца, и через суд восстанавливаться на должности.

По словам автора статьи, Владимир Писоцкий активно окучивает партийные штабы в Днепре и не теряет связи с бывшим шефом – именно Царев, по слухам, предложил Писоцкому поджечь свое авто и выставить себя жертвой «киевской хунты». «Царев рассчитывает внедрить Писоцкого в одну из оппозиционных партий, и его руками устраивать провокации в Днепре и в области», говорится в материале.