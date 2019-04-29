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В Виннице 28 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, состоялся Пасхальный крестный ход. Молитвенное шествие возглавил архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий.

Фото: УПЦ

К своему архипастырю присоединились священники со всей Винницкой епархии со своими прихожанами. Молитвенный ход собрал около пяти тысяч верующих, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В завершение крестного хода в Воскресенском храме было совершено богослужение. Владыка Варсонофий наградил богослужебными наградами священников Винницкой епархии.

В завершение службы архиепископ Варсонофий поздравил верующих с праздником Пасхи и вручил благословенные грамоты членам Братства святого благоверного князя Ярослава Мудрого.
ForUm

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