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В день Светлого Христова Воскресения, Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился с детьми, которые имеют функциональные ограничения, и их родителями. Встреча была подготовлена ​​Киевским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи при Киевской городской государственной администрации и при поддержке БФ Предстоятеля Украинской Православной Церкви «Мир Вам».

Фото: УПЦ

Уже несколько лет подряд, мероприятие традиционно проходит у здания Киевской духовной академии на территории Киево-Печерской Лавры, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Блаженнейший поздравил детей, их родителей и волонтеров с праздником Пасхи.

«Христос наш Иисус Христос пришел на землю потому, что Он нас очень любит, он хочет помочь, чтобы мы были счастливы, радостными, чтобы мы жили на земле в мире, чтобы мы были добрыми друг ко другу», — сказал Предстоятель.

Он отметил, что именно для того, чтобы вернуть нам счастье и радость жить на земле в любви к Богу и ближнему, Господь пришел на землю, взял на Себя нашу человеческую природу и уничтожил наши грехи.

Блаженнейший поблагодарил организаторов встречи за возможность в этот день увидеть друг друга и вместе порадоваться тому событию, которое утешает все человечество.

«Желаю, чтобы свет, и радость, и благодать, которую Господь принес на землю Своим Воскресения, всегда была рядом с нами, наполняла нас и чтобы давала нам силу преодолеть все трудности, которые мы встречаем на пути земной жизни», — пожелал Митрополит Онуфрий.

Затем Предстоятель освятил пасхальные корзины детей и раздал подарки.

Участники духовного детского хора «Радуйся» при храме свв. мучеников. Космы и Дамиана в Киеве исполнили для участников праздника духовные песнопения.
ForUm

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