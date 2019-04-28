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В субботу вечером, 27 апреля, 44-летний мужчина подорвал себя гранатой, угрожая своей 38-летней сожительнице.

Об этом сообщает Информатор.

В результате взрыва мужчина умер на месте, а его сожительницу госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По словам полиции, между мужчиной и его сожительницей произошла ссора. Конфликт возник из-за детей женщины от предыдущего брака.

В разгаре скандала мужчина достал гранату и начал угрожать взрывоопасным предметом женщине. В этот момент прогремел взрыв, в результате которого сожитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщину  госпитализировали прибывшие на место происшествия медики.
ForUm

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