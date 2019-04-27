В субботу, 27 апреля, в 10:00 возобновили работу шесть фонтанов в центре Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

В частности, это фонтаны на Майдане Независимости - Большой и комплекс Малые фонтаны Водяной шар, Каскадный и Основатели Киева, фонтан Крещатик на ул. Крещатик, 25. Фонтанный комплекс в акватории Русановского канала, состоящий из 12 фонтанов, свою работу начнет уже с 1 мая.

Сообщается, что традиционно и в этом сезоне фонтаны Большой и Малые на Майдане Независимости, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала будут работать в режиме светомузыкального шоу.

В КГГА призвали киевлян и гостей столицы не купаться в фонтанах и не бросать туда мусор, ведь это может привести к травмированию граждан и порче оборудования.