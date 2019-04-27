В Киеве на Пасху весь городской пассажирский транспорт будет работать дольше. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сообщается, что киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет работать на один час дольше, а 28 апреля метро откроется на час раньше.

Кроме того, предусмотрено продолжить работу наземного пассажирского транспорта в ночь с 27 апреля на 28 апреля на один час и начать работу 28 апреля на один час раньше. Тем самым будет организована перевозка пассажиров по маршрутам, которые проходят возле станций метро.

Также планируется увеличить количество транспорта, курсирующего возле мест проведения богослужений. А в самих мест богослужений во время празднования Пасхи ввести дополнительные остановки. В частности, дополнительно планируется привлечь 407 единиц подвижного состава, всего же будет работать 2265 единиц транспорта.

К слову, на Пасху известные украинцы расскажут в телемарафоне о личных историях, связанных с приходом к Богу.