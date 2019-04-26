В Сарненском районе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком, сообщает пресс-служба полиции Ривненщины.

25 апреля в период с 19:00 до 21:00 дети играли вблизи села на местности, где жители Карасина набирают песок. В яме глубиной около метра произошел оползень, в результате чего восьмилетнего мальчика засыпало песком. Уже поздно вечером, когда старший брат пошел искать менее, обнаружил его без признаков жизни. Местный фельдшер лишь констатировала смерть ребенка.

В рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В семье среди четырех детей восьмилетний мальчик был самым младшим.