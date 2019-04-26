Иерусалимская Православная Церковь поддерживает верующих Украинской Православной Церкви и молится о преодолении церковного раскола в Украине.

Фото: Патриарх Феофил / Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сегодня заявил Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Патриарх Феофил III на встрече с официальной делегацией УПЦ, которая в субботу вечером доставит Благодатный огонь в Украину.

«Мы всегда должны молиться, прежде всего, о единстве наших народов, а также о международном единстве человечества. И мы молимся и продолжаем молиться, чтобы преодолеть тот кризис, который был создан, и, к сожалению, продолжает существовать в Украине», - сказал Патриарх Феофил.

Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви отметил, что очень рад видеть на Святой Земле представителей УПЦ и передал свое уверение в «братской любви» Митрополиту Онуфрию, духовенству и всем верующим УПЦ.

Патриарх Феофил пожелал представителям Украинской Православной Церкви «любить врагов своих».

«Я знаю, очень трудно сказать: люби врага своего. Но мы должны любить его. Нет ничего сильнее, нет ничего более сильного, чем показать вашему оппоненту, что вы его любите», - сказал иерарх.

Он отметил, что страдания являются частью православной веры, а история Православной Церкви является «самой лучшей школой и самым лучшим учителем» для всех верующих.

«Церковь Иерусалима является примером Церкви, которая выжила и пережила страдания, гонения и, безусловно – мучения. Наши братья платили своей кровью здесь. Ведь Церковь не является частью прошлого. Наша Церковь продолжает существовать и живет в наши дни. И недавно мы объявили некоторых братьев святыми мучениками нашей Церкви», - рассказал Патриарх Феофил, пояснив, что «никогда нельзя терять надежду».

На примере Церкви Иерусалима, Патриарх пожелал стойкости всем верующим УПЦ, которые сегодня претерпевают гонения.

«То, что невозможно для нас – возможно для Господа. Мучения нам нужно вынести и вытерпеть. Но то, что нужно нам вытерпеть эти мучения – не значит, что мы должны быть пассивными. Мы должны сохранять все наши силы: и духовную силу, и физическую силу, и силу нашего тела. А самое лучшее оружие против наших оппонентов – это не ненависть, это – Любовь», - сказал он.

Патриарх Феофил также отметил, что на Святой Земле понимают «агонию» украинского народа, но верят в то, что она закончится.

«Мы прекрасно понимаем те страдания и агонию народа Украины. Но мы оптимистично настроены и надеемся, что придет тот день, когда мы сможем насладиться результатами того, что наш Иисус Христос Воскрес», - сказал Патриарх Феофил.

Как сообщалось, 27 апреля в 23.00 в Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.