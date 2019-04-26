В Одессе 24-летний молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону окон школы, расположенной на улице Ак. Филатова, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Именно в это время в школе учителя проводили занятия с учениками. В результате стрельбы никто не пострадал.

Пистолет у мужчины изъят.

В отношении него составлены административные протоколы по ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд.