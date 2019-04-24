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Экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта перевели в тюрьму строгого режима в американском штате Пенсильвания.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NBC News.

«Представитель пенитенциарного учреждения США в Кейнан сообщил NBC News, что Манафорт был помещен в тюрьму строгого режима. Washington Post написала, что Манафорт находится в лагере общего режима», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Манафорта перевели в учреждение для отбывания наказания после того, как вынесли приговор в расследуемом специальным прокурором Робертом Мюллером «российском деле».

В бюро тюрем США заявили, что Манафорта освободят 25 декабря 2024 года.

Напомним, в марте Манафорт был осужден по обвинению в мошенничестве и в нарушении FARA и получил семь с половиной лет тюремного заключения.
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