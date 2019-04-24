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Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви выпустил информационный бюллетень о нарушении прав верующих и священнослужителей УПЦ.

Фото: УПЦ

В бюллетене УПЦ предоставляет информацию о наиболее вопиющих случаях нарушений прав прихожан и священнослужителей УПЦ, а также прямого вмешательства украинской государственной власти в дела Церкви, говорится в анонсе ОВЦС УПЦ.

«В связи с учащением случаев правонарушений, совершаемых по отношению к Украинской Православной Церкви, а также с целью надлежащего информирования и обращения внимания к этим случаям духовенства и верующих других Поместных Православных Церквей, государственной власти, СМИ, правозащитных и экспертных организаций, Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви начинает публикацию собственного информационного бюллетеня», – поясняют в УПЦ.

В этом бюллетене, который является периодическим изданием, ОВЦС УПЦ будет предоставлять краткую информацию о наиболее вопиющих случаях нарушений прав прихожан и священнослужителей УПЦ, а также прямого вмешательства Украинской государственной власти в дела Церкви. Каждый отдельный случай будет сопровождаться гиперссылками на более подробную информацию.

Бюллетень будет выходить на украинском, русском и английском языках.

О выходе каждого нового бюллетеня будет сообщаться на официальном сайте Отдела внешних церковных связей УПЦ, вместе с предоставлением ссылок для скачивания.
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