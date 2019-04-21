Беларусь временно ограничит поставки нефтепродуктов на экспорт из-за качества российской нефти, заявид зампредседателя концерна Белнефтехим Владимир Сизов после заседания оперативного штаба по контролю за поставками нефти, сообщает БелТА 21 апреля.

Необходимость ограничения экспорта объяснили «имеющимися рисками по переработке сырья с ухудшенным качеством» и проведением посевной кампании в Белоруссии. ​Сизов отметил, что поставки возобновятся после «исправления ситуации»

О резком ухудшении качества поступающей из России нефти Белнефтехим заявил 19 апреля. В экспортной смеси Urals обнаружили концентрацию хлорорганических соединений "в десятки раз" превышающую максимально допустимые значения. Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов белорусского НПЗ.

В российской компании Транснефть проблемы с качеством нефти подтвердили. В компании пообещали, что проблема будет исправлена к началу следующей недели.

Отметим, что Москва и Минск сейчас спорят ​о повышении тарифа на транзит российской нефти через территорию Беларуси. Из-за ухудшения экологической обстановки и необходимости провести ремонт Минск хочет повысить тариф на 23 процента. Москва называет позицию Беларуси необоснованной.