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Британский разведывательный корабль HMS Echo в субботу, 20 апреля, вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщают данные ресурса Bosphorus Observer в Twitter.

HMS Echo вошел в Черное море, следуя из порта Стамбула через Босфор.

Оснащенный 20-миллиметровой пушкой и 7,62-миллиметровым пулеметом корабль вошел в Черное море в 18:15 и пробудет там в течение 21 дня в соответствии с Конвенция Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, которой введены существенные ограничения для военных кораблей нечерноморских держав.

Информацию о HMS Echo в Черном море подтвердил сервис Marine Traffic. По опубликованным данным, корабль вошел в Черное море, следуя из порта Стамбула через Босфор.

Напомним, вчера шесть кораблей НАТО зашли в порт Польши.
ForUm

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