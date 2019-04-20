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В городе Ватутино Звенигородского района Черкасской области правоохранители задержали двух мужчин, которые причастны к убийству жительницы города Киев с целью завладения ее автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что полиция получила сообщение от жительницы Киева, которая рассказала об исчезновении своей дочери, которая занималась частными перевозками на собственном автомобиле. Женщина рассказала, что утром ее дочь уехала в направление Черкасской области и долгое время не выходит на связь.

«Проведенными оперативными мероприятиями полицейские установили, что действительно, автомобиль пропавшей может находиться на территории Звенигородского района. Немедленно была подготовлена и разослана ориентировка на указанный автомобиль», - рассказали правоохранители.

Полицейские обнаружили автомобиль в городе Ватутино и установили, что на нем приехали двое мужчин, которые находились в доме рядом. Они были задержаны правоохранителями.

«Во время обыска в доме полицейские обнаружили ключи от автомобиля потерпевшей и пистолет с глушителем. Как выяснили полицейские, злоумышленники, с целью завладения автомобилем убили потерпевшую. Тело женщины они оставили в лесополосе на территории Звенигородского района, присыпав строительным мусором», - сообщили в Нацполиции.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранителями были открыты криминальные производства за статтями 115 (Умышленное убийство) и 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.
ForUm

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