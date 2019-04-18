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Шевченковский районный суд Киева решил отказать в снятии ареста со счетов, открытых во «Всеукраинском банке развития», принадлежавшему сыну Виктора Януковича Александру. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Судья Шевченковского райсуда Е. Мартынов постановил отказать в снятии ареста с ряда счетов банка ВБР!» - написала она в Facebook.

Вечером 17 апреля другая судья Шевченковского районного суда Киева Оксана Голуб своим постановлением отменила арест счетов во «Всеукраинском банке развития».

«Всеукраинский банк развития» был основан сыном экс-президента Украины Виктора Януковича Александром.

В января 2016 года Высший административный суд подтвердил, что НБУ правомерно отнес «Всеукраинский банк развития» к категории неплатежеспособных в ноябре 2014 года. В декабре 2015 года НБУ принял решение о ликвидации банка.

Александр Янукович пытался оспорить решение НБУ в Печерском суде, однако суд не удовлетворил его исковые требования. Впоследствии Верховный суд Украины также признал его требования безосновательными.
ForUm

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