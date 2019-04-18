Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приравнял покупку российского газа к покупке оружия у президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью Fox News во время визита в Вашингтон, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RMF24.

Моравецкий заявил, что Польша не согласна с Германией, когда речь идет о «Северном потоке-2».

«Германия хочет покупать российский газ через «Северный поток-2», а платить за российский газ - это как платить за оружие президента Путина», - сказал польский премьер.

При этом он подчеркнул важность закупки Польшей американского сжиженного газа и долгосрочных контрактов, которые уже заключены в этой сфере.

Как сообщал ForUm, Германия, Финляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Тогда в компании-операторе проекта Nord Stream-2 AG заявили, что разработали маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта.

В конце марта глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил об отказе Дании согласовать маршрут газопровода «Северный поток-2».