Национальный банк изменит требования к оформлению реквизитов расчетных документов в связи с введением в Украине международного номера банковского счета IBAN, сообщает ТСН.

Сейчас соответствующие изменения вынесены на общественное рассмотрение. Они вступят в силу с ноября нынешнего года - тогда в реквизитах исчезнет строка «Код банка». Благодаря этой смене нормативные акты Нацбанка будут соответствовать международным стандартам в банковской сфере. Международный номер банковского счета IBAN уже содержит информацию по коду банка. Использование этого стандарта сделает более удобным оформление расчетных документов, убеждены в НБУ.

«Это даст возможность избежать дублирования реквизитов при оформлении расчетных документов на перевод денежных средств», - говорится в сообщении.

Для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, кода контрольного разряда, кода банка и номера счета.