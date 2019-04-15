Авторы законодательной инициативы предлагают создать реестр осужденных за сексуальные преступления против детей, а также ввести химическую кастрацию и увеличение срока наказания для таких лиц.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщили авторы законопроекта №6607 «Дети - цветы жизни, а не плод для сексуального наслаждения. Химическая кастрация - медицинская мера, которая остановит педофилов», сообщает УНИАН.

По словам одного из соавторов законопроекта, юриста-криминолога, преподавателя Национальной школы судей Украины Анны Маляр, проект был разработан еще в 2017 году, им предлагаются три ключевых изменения в нынешнем законодательстве: введение реестра лиц, совершивших половые преступления против детей, введение химической кастрации и увеличение срока наказания для таких лиц.

Так, за изнасилование ребенка законопроектом предлагается наказание в виде заключения от 12 до 15 лет, а за повторное совершение такого правонарушения - пожизненное лишение свободы.

Юрист напомнила о недавнем случае в Кривом Роге, где ранее дважды судимый за сексуальные преступления против детей пытался снова совершить аналогичное преступление против 8-летней девочки. «Лица, которые насилуют и развращают детей, существенно отличаются от всех остальных. Они не подлежат исправлению. Если мы говорим о воре или грабителе, то срок лишения свободы достаточный для исправления, но если мы говорим о половых преступлениях против детей, то мы постоянно будем получать рецидив, сколько бы этот человек не освобождался из мест лишения свободы. Это означает, что наказание должно быть другим», - подчеркнула Маляр.

Как отметил соавтор законопроекта №6607 народный депутат Олег Недава (фракция «БПП»), реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера против детей, будет закрытым и подведомственным Министерству юстиции, которое будет предоставлять данные руководителям учреждений, работающих с детьми. Информация в реестр будет вноситься только после обвинительного приговора суда. По словам Маляр, профильный комитет трижды направлял законопроект на доработку для поиска баланса между правами лиц, совершающих такие преступления против детей, и между правами детей-жертв.

Народный депутат Мустафа Найем («БПП»), который также является одним из авторов законопроекта, пояснил, что химическая кастрация, о которой говорится в законопроекте, является не наказанием, а добровольным мероприятием медицинского характера, который человек будет выбирать самостоятельно. «Человек, который был осужден, только после 9 лет отбывания наказания может обратиться, чтобы ему сделали эту процедуру. Сначала он получает экспертное заключение о своей болезни, а затем суд решает, стоит ли ему делать эту процедуру», - подчеркнул он.

Найем добавил, что такая процедура действует почти во всех штатах США, во Франции, Германии, Великобритании, Польше, Норвегии, Швейцарии, Эстонии, России и Казахстане. «В большинстве стран после введения этой процедуры значительно уменьшается рецидивирующий характер таких преступлений», - подчеркнул депутат.

По словам соавтора законопроекта, директора государственного учреждения «Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава Украины» Сергея Шума, в настоящее время химическая кастрация - это единственное средство, которое имеет доказанную эффективность, но также имеет определенное побочные последствия. «Любое лечение имеет побочные эффекты, и мы должны это принять, ведь не существует методов лечения ни одной болезни, где бы не было побочных эффектов. Именно поэтому человек должен сам принять такое решение», - сказал он и отметил, что химическая кастрация - это не наказание, а один из элементов оказания помощи, который используют только в отношении больных людей.

«Я надеюсь, что мы сможем объединить общество в поддержку кричащей и абсолютно аполитичной проблемы - глобальное распространение сексуального насилия над детьми. Проблема в том, что законодательство должно быстро реагировать на такие проблемы, и именно законопроект №6607 направлен на то, чтобы противодействовать сексуальному насилию против детей», - подчеркнула Маляр.

Соавторы законопроекта также выразили надежду, что профильный комитет (по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности) уже на следующей неделе рассмотрит доработанный законопроект вместе с приложенными к нему выводами от правоохранительных органов и экспертов, а Верховная Рада примет его ко Дню защиты детей, 1 июня.

