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По факту кражи избирательной документации в Луцке полиция начала уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Волынский области.

В субботу, 14 апреля, в полицию обратилась 30-летняя жительница Луцка, председатель избирательного участка. Женщина сообщила, что злоумышленник похитил у нее пакет, в котором находились избирательные документы и печать.

Пакет заявительница оставила на несколько минут без присмотра возле здания гаража, который находится по улице Утренней в Луцке.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства кражи. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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