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Кандидаты в президенты иногда были нечестны, когда обещали избирателям сделать то, что входит в полномочия правительства.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV, сообщает Укринформ.

«Сотрудничество всех органов власти очень важно, но иногда, когда заходят кандидаты в президенты на поле правительства, они не всегда честны сами с собой. Считаю, что общество должно очень четко различать. Хотя, если есть качественные и эффективные идеи как сделать Украину сильнее, как быстро проводить изменения, то это всегда очень хорошая основа для диалога», - сказал Гройсман.

По его словам, Украина в последнее время находится в состоянии «турбулентности». Все политики, когда собираются идти на выборы, часто говорят только о себе, а не думают о стране. «И во время этих выборов вот эти откровенно популистские идеи, которыми хотели купить избирателей, провалились. И это еще один успешный вклад в будущее Украины», - считает глава правительства.
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