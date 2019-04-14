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Российская Федерация использует социальные сети для влияния на парламентские выборы в ЕС, которые начнутся 23 мая.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на отчеты разведывательных агентств Европейского Союза.

«Усилия включают использование социальных сетей и поддерживаемых государством СМИ, таких как RT, для поддержки дружественных России и критичных к ЕС партий. Молодежь выбрана главной целью влияния. В некоторых случаях цель состоит в том, чтобы посеять сомнения в важности Европейского парламента и сократить явку на выборы», - отмечается в сообщении.

При этом представители разведки отметили, что усилия России на сегодня менее заметны, чем на президентских выборах в США в 2016 году или на выборах во Франции в мае 2017 года.

Однако российское правительство категорически отвергло обвинения.

«Россия не стремится влиять на выборы в ЕС, и на других выборах таких намерений нет», - традиционно заявило МИД России
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