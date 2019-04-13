В селе Ольшанская Новоселица Васильевского района Киевской области неизвестные лица пытались осуществить силовой захват земли, а также снять с должности председателя сельского совета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что на место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции, которые установили, что группа мужчин в количестве в 50 человек, которые были одеты в балаклавы и камуфляжную форму собрались возле административного здания СПК «Новоселицкое». При себе они имели документы, которые вызвали у правоохранителей сомнения в законном происхождении.

«На месте конфликта продолжает работать следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции, руководство Главного управления полиции Киевщины», - сообщили в Нацполиции.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать правоохранители, а также руководство Главного управления полиции Киевской области. Охрану правопорядка обеспечивают бойцы личного состава и бойцы-миротворцы.

«Сейчас сотрудники полиции в соседнем населенном пункте проводят обыски по месту временного проживания группы лиц-правонарушителей», - рассказали в Нацполиции.

По данному факту было открыто уголовные производство по ч. 1 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и по ч. 1 ст. 366 (Служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.