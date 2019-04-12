Отступив от канонов Церкви, Константинопольский Патриархат не может считаться Вселенским, поэтому Западно-Американская епархия Русской Православной Церкви Заграницей прерывает с ним евхаристическое общение.

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Об этом сказано в официальном Обращении участников совещания духовенства Западно-Американской епархии, опубликованном 11 апреля на официальном сайте РПЦЗ, сообщает Центр информации УПЦ.

«Патриархат, который выступает вопреки мнению всех Поместных Церквей, составляющих само Тело Церкви, продолжает настаивать на своей собственной воле и требует рабского повиновения ему со стороны всех, ни в коем случае не может считаться «Вселенским», даже если, в прошлом, он являлся достойным такого признания. Это и является причиной, по которой наша Церковь не может продолжать находиться в евхаристическом общении с Константинопольским Патриархатом», - сказано в обращении.

Иерархи РПЦЗ поясняют, что события в Украине имеют прямое отношение к духовному состоянию православных христиан по всему миру.

«Это особенно относится к положению в диаспоре, где мы сильно ощущаем близость и связь с нашими собратьями в других Поместных Церквах и юрисдикциях, с которыми мы живем бок-о-бок, которые стоят рядом с нами перед нашими святынями, и с коими мы возносим общие молитвословия», - говорится в сообщении.

Духовенство Зарубежной Церкви считает действия патриарха Варфоломея антиканоническими и противоречащими христианским принципам.

«Бывшая великая Константинопольская Патриархия выступила далеко за пределами любых экклезио-политических рамок приличия, и предприняла действия, противоречащие некоторым фундаментальным принципам Святого Православия. Как может любой благочестивый христианин не проливать слезы о созыве неканонического Собора? Или о том, что один из Патриархатов заявляет, ложно и без какого-либо авторитета, что церковно-отлученные и анафематствованные раскольники являются «реабилитированными», а потом вступает в Евхаристическое общение с такими людьми?».

Кроме того, американские иерархи называют действия Константинопольского Патриархата «преступлением против самой сущности Православия».

Как пастыри, служащие в приходах этого разнообразного региона западной Америки, мы сознаем, что они являются насущной угрозой верующим по всему православному миру, т.к. то, что выдается за «Православие», в действительности является глубоко несогласным с истинной Православной жизнью. Ложь, представляемая как истина, способна лишь вводить людей в заблуждение», - отмечается в обращении.

По мнению архиереев Русской Зарубежной Церкви, Константинопольский Патриархат предоставил Украине Томос «с целью расширения своего преувеличенного, ложного представления о своем месте в Православном мире».

«Когда какая-либо Патриархия отступает от твердого стояния на основе канонической православной жизни, Ее авторитет утрачивается, вместе с потерей возможности совместной жизни среди других Православных Церквей», - сказано в обращении иерархов РПЦЗ.

Американские архиереи не признают новую церковную структуру Украины и ее клириков, несмотря на предоставленный ей Томос от Константинополя:

«Те, которые были анафематствованы Церковью остаются анафематствованными; находящиеся в расколе остаются в расколе вплоть да раскаяния и возвращения в тот Патриархат, от которого они раскололись; «рукоположенные» в расколе не являются рукоположенными и не могут считаться клириками».

Кроме того, в своем обращении американские иерархи выразили поддержку духовенству и верующим Украинской Православной Церкви, отметив, что УПЦ является единственной канонической Православной Церковью на территории Украины.

«Мы проливаем слезы по поводу пародии, недавно выявленной на священной Украинской земле, где единственная каноническая Украинская Православная Церковь, под исповедническим руководством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, вместе с его сподвижниками, понесли тяжкий крест глубоких страданий чрез анти-канонические действия Константинопольского Патриархата. Наши сердца изливаются кровью за наших братий и сестер, претерпевающих эти события, и мы взываем ко всем православным народам горячо молиться за Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, и за его собратьев-архипастырей, и за всех страждущих православных христиан в Украине и во всякой стране».