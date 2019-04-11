Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил некоторые действия российских партнеров по закрытию рынка для Беларуси с санкциями. Об этом он заявил сегодня на совещании с экономическим блоком правительства, передает БЕЛТА.

«Когда получил перечень вопросов, меня что удивляет: последнее время (может, СМИ врут, может, специалисты докладывают мне кривую информацию), но я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер (они любят называть себя партнеры) все больше и больше вводит санкций против Беларуси, - сказал он. - Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников».

«То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок», - заявил Лукашенко.

Он привел пример, как поступила белорусская сторона год или полтора назад, когда специалисты доложили, что в аварийном состоянии находятся нефтепровод и нефтепродуктопровод, которые идут через Беларусь.

«Именно по нефтянке. И нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации – нефть», - рассказал белорусский лидер. По его словам, этот вопрос стоит и сейчас в повестке дня.

Лукашенко, обращаясь к вице-премьеру Игорю Ляшенко, сказал: «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки».

Президент также высказал упрек в адрес правительства, что оно соответствующей ситуации с поставками на российский рынок якобы не видит: «Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку - мы подставляем правую. Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе», - сказал Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в числе докладов по темам, вынесенным на совещание, хотел бы выслушать и точку зрения правительства по этому основному вопросу, связанному с работой на российском направлении.

