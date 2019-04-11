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Четыре именных сообщения из местного сельского совета 8 апреля получил священник Павел Таран, настоятель храма УПЦ святого апостола евангелиста Иоанна Богослова села Красноселка Бершадского района Винницкой области. 

Фото: УПЦ

Церковь после провокаций сторонников ПЦУ опечатана и охраняется полицией, право религиозной общины УПЦ на храм и на церковный дом по устному договору с местными активистами новосозданной церковной структуры будет рассматриваться в судебном порядке. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Тульчинской епархии.

Отмечается, что священник Павел Таран неожиданно получил четыре именных сообщения из местного сельского совета о том, что, «согласно сообщения Исполнительного комитета Красносельского совета», он, его беременная жена и двое их малолетних детей исключены из официальной регистрации места проживания в связи с отсутствием документов, которые подтвердили бы его право на проживание и право собственности на имущество (то есть на церковный дом) в селе Красноселка.

Отец Павел отслужил на приходе почти два года, после того, как храм опечатали, он совершает богослужения в небольшой церкви соседнего села, которая входит в его приход.

Все четыре сообщения о потере вида на жительство в Красноселке подписаны чиновником  местного сельского совета - инспектором по работе с молодежью и незащищенными слоями населения.

Священник Павел Таран считает, что действия местной власти села Красноселка, с учетом того, что права официально проживать в церковном жилье были лишены его беременная жена и малолетние дети, к тому же без согласия родителей, «отвратительные и антигуманные, более того, с позиций православного христианства они греховные, а юридически являются уголовным преступлением».

Клирик Тульчинской епархии уверен, что таким «силовым» способом и моральным давлением на него, как на отца многодетной семьи, глава сельского совета Иван Пустовит и некоторые его чиновники - сторонники ПЦУ хотят сломать его верность канонической Украинской Православной Церкви, а также заставить его изменить свои религиозные убеждения и перейти в непризнанную Мировым Православием ПЦУ.

Священнослужитель дал разрешение на обнародование «варварского акта чиновников, который привел в шок всех жителей села», и принял решение обратиться в Бершадскую районную прокуратуру.

Как сообщалось, несколько месяцев назад религиозная община святого Иоанн Богослова в селе Красноселка обратилась к начальнику местной полиции с заявлением о возбуждении уголовного дела против председателя сельского совета, который применял админресурс, чтобы заставить общину УПЦ перейти в ПЦУ.
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