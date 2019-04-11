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В Киеве задержаны 11 человек за хулиганство у здания концертного клуба, сообщает пресс-служба столичного главка.

10 апреля в дежурную часть поступило сообщение, что к концертному клубу прибежали около 40 человек, начали бросать петарды в сторону охраны, разрисовали фасад здания и скрылись.

На место происшествия выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа управления полиции.

В результате отработки работники полка полиции особого назначения №2 совместно с коллегами из управления полиции охраны задержали 11 человек, которые могут быть причастны к совершению правонарушения, и всех доставили в Голосеевское управление полиции. После дачи объяснений на трех из них составили административные материалы за нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

«Громадське» сообщает, что около 40-50 человек устроили у StereoPlaza акцию протеста против выступлений российских исполнителей в Украине.
 
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