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Экс-глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов не планирует судиться с Президентом Порошенко о своей отставке. Об этом политик заявил сегодня, комментируя свое увольнение.

«Я рад, что заставил Президента хоть таким образом выполнять Конституцию. Формально процедура соблюдена. Поэтому обжаловать это решение в суде не собираюсь. Ведь вся страна и так увидела, какова реальная причина моего увольнения – в Одесской области были обеспечены действительно честные и прозрачные выборы. Поэтому решение является чисто политическим», - заявил он на брифинге.

Степанов призвал общественных активистов, представителей разных политсил сделать все возможное, чтобы второй тур выборов прошел также честно и без фальсификаций, как и первый.

Степанов

Он также рассказал, что не собирается покидать политическую деятельность. «Точно знаю – из политики не уйду, все только начинается. В каком формате? Однозначно о том, какой будет соответствовать моим принципам и идеям», - добавил Степанов.

Напомним, ранее Максим Степанов назвал незаконными действия Президента и его указ об отстранении от должности. Он аргументировал это тем, что не была соблюдена процедура, прописанная в Конституции. Также чиновник заявил, что настоящая причина его увольнения – проведение честных выборов в Одесской области.

Как сообщал ForUm, 8 апреля на сайте президента был обнародован датированный 6 апреля указ об отстранении Степанова. Причина решения в документе не указывалась.

После этого Степанов заявил, что не намерен уходить в отставку и Порошенко якобы превысил полномочия, принимая соответствующее решение.

10 апреля Кабинет Министров одобрил решение об отставке Степанова. 

Он был назначен председателем Одесской ОГА в январе 2017 года.
ForUm

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