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Служба безопасности Украины объявила в розыск журналиста автора ресурса «Антифашист» Владимира Скачко, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность страны.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе «Лица, скрывающиеся от органов власти».

Отмечется, что Скачко объявлен в розыск еще 11 марта.

Напомним, прокуратура АР Крым сообщила о подозрении автору ресурса «Антифашист» Владимиру Скачко, призывавшему к совершению действий с целью изменения границ территории Украины.

 
ForUm

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