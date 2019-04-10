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Политика санкций в отношении России доказала свою эффективность, поэтому она будет продолжена. На этом акцентировал внимание министр финансов США Стивен Мнучин во время слушания бюджетных вопросов в Палате представителей Конгресса.
«Санкции очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее неподобающим поведением, чтобы изменить это поведение», - сказал руководитель Минфина США, передает ТСН.

Конгрессмен от республиканской партии Кристофер Стюарт предложил Мнучину рассмотреть ограничения в отношении российской металлургии и горнодобывающей промышленности, ведь санкции на этом направлении до сих пор не использовались Вашингтоном.

Также депутаты обратили внимание на российские компании, занимающиеся добычей калийных солей. В ответ министр заявил, что все предложения тщательно изучаются. «Мы не комментируем будущие санкции, но я могу заверить вас, что мое ведомство рассмотрит ваш запрос, мы относимся к этому очень серьезно», - заверил чиновник.

Напомним, 27 марта государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду, что в ближайшие дни он может объявить о дополнительных мерах для противодействия российской агрессии в Украине. 
ForUm

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