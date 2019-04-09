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В Киевской области появится часовня Украинской Православной Церкви, адаптированная для незрячих.

Фото: УПЦ

Как сообщает пресс-служба Бориспольской епархии УПЦ, место под строительство часовни в честь святого Амфилохия Патмоского и корпуса для реабилитации, адаптации и отдыха слепых Всеукраинской благотворительной организации инвалидов и пенсионеров "Лицом к истине" освятили в селе Требухов 6 апреля благочинный Второго Броварского округа протоиерей Иоанн Мысов и священник Михаил Павлюк.

Строительство часовни будет осуществляться по инициативе Владимира Турского, заслуженного юриста Украины, члена совета адвокатов Киева, Председателя ВБО инвалидов и пенсионеров "Лицом к истине". 

Часовня, расположенная на территории реабилитационного центра, будет оборудована специальными местами для православных слепых, где они смогут самостоятельно читать по Брайлю Библию, молитвослов, молиться через тактильные иконы, а через специальные компьютерные технологии для слепых - знакомиться с озвученной Библией, житиями святых, акафистами и другой духовной литературой.
ForUm

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