Спальный поезд «Киев-Варшава» Укрзализныци вошел в список CNN лучших ночных поездов Европы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«Поздравляю «Укрзализныцю». Поезд Киев-Варшава вошел в перечень CNN лучших ночных поездов Европы. Поезд №1 идет в ЕС», - написал он в Facebook.
В поезде пассажиры имеют возможность спать в трехместном, двухместном или одноместном купе.
«Поездка занимает более 17 часов, еда не предусмотрена... Вместе с тем можно рассчитывать на утренний чай, кофе и закуски», - говорится в материале.
CNN отметил, что список составлен на основе данных сайта, посвященного путешествиям Manin The Seat 61.
Среди вошедших в список: Caledonian Sleeper: Лондон, Англия - Форт Уильям, Шотландия, Trenhotel Lusitania: Мадрид, Испания - Лиссабон, Португалия, Thello: Париж, Франция - Рим, Италия.
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