Ливию покидает военный персонал США, который задействован в охране дипломатических миссий, оказывает помощь властям в борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе. Об этом сообщается в заявлении, опубликованное пресс-службой командования в Африке.

Американские военные указали, что США продолжают внимательно следить за ситуацией. При этом командующий силами морской пехоты в Африке Томас Вальдхаузер назвал положение в стране сложным и непредсказуемым.

В заявлении говорится, что американские военные продолжат поддерживать народ и правительство Ливии.

Напомним, фельдмальшар Халиф Хафтар во главе Ливийской национальной армии заявил о введении в стране бесполетной зоны для боевых самолетов.

4 апреля фельдмаршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, где располагается правительство национального согласия, а на следующий день его армия взяла под контроль аэропорт столицы, однако правительственные войска его освободили. По состоянию на 6 апреля войска Ливийской национальной армии продолжили проводить наступление на столицу Ливии Триполи несмотря на призывы ООН.