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Православные христиане в воскресенье, 7 апреля, отмечают один из 12-ти главных христианских праздников − Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Название праздника отражает само событие, произошедшее в этот день и описанное в Евангелии от Луки.
Этот праздник отмечается еще с IV века и посвящен событию, описанному в Евангелии апостолом Лукой. Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о предстоящем рождении ею Иисуса Христа – Сына Божьего и Спасителя мира. Слова архангела были первой благой вестью не только для Девы Марии, но и для всего человечества после его грехопадения, то есть от времен Адама и Евы.
Благовещение празднуется ровно за девять месяцев до Рождества Христова.
В этот день у верующих существует обычай выпускать на волю голубей, поскольку голубь является символом Святого Духа, который сошел в этот день на Деву Марию.
В отличие от Пасхи, Благовещение Богородицы относится к категории "неподвижных" церковных праздников, отмечаемых всегда в один и тот же день (7 апреля). 
ForUm

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