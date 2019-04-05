В Луцке сегодня, 5 апреля, вечером мужчина облил себя бензином перед входом в городской совет и пытался поджечь.

Как сообщил главный врач коммунального учреждения «Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Владимир Шмаль, вызов на «103» поступил сегодня в 19.04, передает УНИАН.

«Когда скорая приехала, он уже был в наручниках. На то время мужчина ничего не выкрикивал, но, как рассказали очевидцы, ранее он требовал встречи с кандидатом в президенты Зеленским и уверял, что не будет за него голосовать», - рассказал Владимир Шмаль.

По его словам, мужчина, который угрожал сжечь себя, два года воевал на востоке, периодически проходит лечение из-за посттравматического синдрома. На данный момент «скорая» доставила его в психиатрическую больницу.